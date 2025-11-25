В Оренбурге подросток обвиняется в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в сентябре обвиняемый приобрел наркотики в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами,с помощью интернета. Несовершеннолетний расфасовал и незаконно хранил у себя наркотическое вещество в жилище для дальнейшего сбыта третьим лицам на территории

Подросток не смог довести до конца свой умысел. 24 сентября его задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время осмотра его жилища было обнаружено и изъято наркотическое средство.

Руфия Кутляева