Волгоградец пойдет под суд за гибель в ДТП ребенка и травмы еще 13 школьников

Октябрьский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 58-летнего местного жителя уголовное дело о ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого погиб ребенок (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, дорожная авария произошла днем 23 января этого года на пересечении автодорог «с. Шелестово — пос. Водино» и «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». Фигурант находился за рулем автобуса, в салоне которого было 19 школьников. При выезде на главную дорогу он не предоставил преимущество проезда иномарке «Хендай». Экспертиза показала, что водитель легкового автомобиля не имел технической возможности избежать столкновения.

В результате ДТП автобус опрокинулся на проезжей части. На месте происшествия погиб девятилетний мальчик, травмы различной степени тяжести получили 13 детей.

Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов