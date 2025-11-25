Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре под 66 домами обнаружили 5,2 тыс. метров бесхозных труб

В Самаре прокуратура подала иск к департаменту управления имуществом города из-за бесхозного трубопровода в Ленинском районе. Заявление находится на рассмотрении. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка выявила более 5,2 тыс. м бесхозного трубопровода холодного водоснабжения в подвалах 66 домов. Чиновники не зарегистрировали эти коммуникации, и они не числятся в муниципальной собственности. Надзорное ведомство требует устранить нарушения в сфере ЖКХ.

Георгий Портнов