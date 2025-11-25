В Бугульме возбудили уголовное дело за грабеж из табачного магазина

На 23-летнего жителя Бугульмы возбудили уголовное дело за грабеж электронного устройства из табачного магазина. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел в магазине на улице Тукая. Молодой человек попросил продавца показать электронное устройство стоимостью 3 тыс. руб. и, получив товар, убежал. Догнать злоумышленника продавцу не удалось.

Подозреваемого обнаружил и задержал на улице Тухачевского наряд Росгвардии. Похищенный товар находился при нем.

Бугульминца обвиняют по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Анна Кайдалова