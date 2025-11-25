Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Горводоканал» поддерживает качественную дистанционную связь для абонентов

МУП Новосибирска «Горводоканал» обеспечивает потребителям широкие возможности дистанционного взаимодействия. Предприятие предлагает абонентам различные каналы связи для удобства и оперативности.

Фото: Предоставлено пресс-службой МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В частности, абоненты могут дистанционно направлять заявления, обращения, документы и получать всю необходимую информацию. «Горводоканал» проводит работу через сайт предприятия в разделе «Интернет-приемная и свое мобильное приложение, также доступны личный кабинет ГИС ЖКХ и Почта России.

Для передачи показаний индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды можно обратиться посредством робота по телефону – 8 800 250-99-18 (бесплатно для звонков по России), через сайт «Горводоканал» или через СМС сообщения по шаблону.

Работа всех сервисов осуществляется в круглосуточном режиме.

В случае проблем с подключением сайта доступна техническая поддержка: +7 (383) 204-99-19. Кроме того, возможна оплата в пунктах приема платежей «Система «Город», «Сфера энергии» и в мобильных приложениях «Квартплата+», «Платосфера».

МУП «Горводоканал» обеспечивает бесперебойное водоснабжение и водоотведение для жителей и предприятий Новосибирска, а также близлежащих населенных пунктов: городов Бердска и Оби, Академгородка и Пашино, наукограда Кольцово, поселка Краснообск и других муниципальных образований – спутников Новосибирска.

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

Реклама 12+

