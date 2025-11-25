Участник группы телефонных мошенников получил условный срок

Ординский суд Пермского края вынес приговор в отношении жителя Челябинской области. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установило следствие, обвиняемый входил в состав преступной группы, участники которой в 2021–2023 годах, используя возможности информационно-коммуникационных технологий, похитили более 20 млн руб. у потерпевших, проживающих в Свердловской и Челябинской областях, Пермском и Краснодарском краях.

Учитывая исполнение подсудимым условий досудебного соглашения и частичное возмещение причиненного вреда, суд назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб. условно, с испытательным сроком четыре года. Исковые требования потерпевших удовлетворены.