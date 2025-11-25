Ростехнадзор разрешил запустить завод удобрений в Карабаше

Уральское управление Ростехнадзора разрешило ввести в эксплуатацию предприятие по производству минеральных удобрений в Карабаше. ООО «Инвестхимагро» получило заключение о соответствии производства проектным требованиям, сообщает пресс-служба федерального надзорного ведомства.

Фото: Пресс-служба Уральского управления Ростехнадзора

«Установлено, что работы завершены. Управлением выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации»,— говорится в сообщении.

На новом предприятии будут производить сульфат аммония в кристаллическом и гранулированном виде, а также азотно-калийно-фосфорные соединения (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP). Здесь создано около 300 рабочих мест.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, о реализации проекта по строительству завода минеральных удобрений администрация Карабаша объявила в 2021 году. Тогда объем инвестиций оценивался в 8,4 млрд руб. Планировалось, что предприятие будет производить не менее 656 тыс. т удобрений в год. В 2023 году завод начал работать в режиме пуско-наладки, но полноценный ввод в эксплуатацию откладывался из-за того, что ООО «Инвестхимагро» не могло получить комплексное экологическое разрешение.

ООО «Инвестхимагро» было зарегистрировано в Кыштыме в октябре 2019 года. Основной вид деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий». По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала компании принадлежит кипрской Tarrafal LTD. В 2020 году «Инвестхимагро» выкупило производственную площадку обанкротившегося «Уфалейникеля» в Верхнем Уфалее, где строит цинковый завод компания ООО «Полимет Инжиниринг». В 2024 году «Инвестхимагро» получило чистый убыток в размере 191,3 млн руб.