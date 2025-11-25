В Кишерти определили кандидатов на должность главы

На пост главы Кишертского округа будут претендовать действующий глава территории Наталья Колобова и начальник управления экономики администрации округа Оксана Кобякова. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Кандидаты на пост главы представят программы развития округа на заседании местной думы 27 ноября.

Госпожа Колобова была избрана главой Кишертского округа в декабре 2020 года. Срок ее полномочий составляет пять лет.