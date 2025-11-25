Валовый региональный продукт Удмуртии вырастет до 4,1 трлн рублей к 2036 году

Валовый региональный продукт (ВРП) Удмуртии с 2023-го до 2036 года вырастет с 1,1 трлн до 4,1 трлн руб. Объем инвестиций в основной капитал за указанный период — с 169 млрд до 724 млрд руб. Производительность труда — с 1,62 млн до 6,1 млн руб. на человека. Такие данные на сессии Госсовета Удмуртии представила министр экономики республики Анна Слугина при презентации стратегии экономического развития Удмуртии до 2036 года.

Экспорт несырьевых неэнергетических товаров вырастет со $172 млн до $372 млн, число туристических поездок — с 600 тыс. до 800 тыс. Объем инновационных товаров, работ и услуг увеличится со 110,8 млрд до 437,1 млрд руб. Реальный рост дохода на одного работника МСП — со 100% до 130,7%. Доходы консолидированного бюджета увеличатся со 100,5 млрд до 320 млрд руб.