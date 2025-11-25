Валовый региональный продукт Удмуртии вырастет до 4,1 трлн рублей к 2036 году
Валовый региональный продукт (ВРП) Удмуртии с 2023-го до 2036 года вырастет с 1,1 трлн до 4,1 трлн руб. Объем инвестиций в основной капитал за указанный период — с 169 млрд до 724 млрд руб. Производительность труда — с 1,62 млн до 6,1 млн руб. на человека. Такие данные на сессии Госсовета Удмуртии представила министр экономики республики Анна Слугина при презентации стратегии экономического развития Удмуртии до 2036 года.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Экспорт несырьевых неэнергетических товаров вырастет со $172 млн до $372 млн, число туристических поездок — с 600 тыс. до 800 тыс. Объем инновационных товаров, работ и услуг увеличится со 110,8 млрд до 437,1 млрд руб. Реальный рост дохода на одного работника МСП — со 100% до 130,7%. Доходы консолидированного бюджета увеличатся со 100,5 млрд до 320 млрд руб.