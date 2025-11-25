Актер Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом на Wildberries и Ozon

Актер Сергей Безруков подал в Хамовнический суд Москвы иск о защите прав. Он требует прекратить продажу масок с изображением его лица, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Ответчиком выступает ИП Кристина Соболевская. Она продает на маркетплейсах Wildberries и Ozon «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски с лицом артиста.

Господин Безруков указал, что его персональные данные (имя, фамилию, изображение) используют без его согласия. Он попросил суд запретить ИП распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумма запрошенной компенсации не приводится.