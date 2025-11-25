Пермский вуз получит 400 млн рублей из федерального бюджета

Совет под председательством министра науки и высшего образования РФ Виталия Фалькова одобрил финансовую поддержку Пермского национального исследовательского политехнического университета на сумму около 400 млн руб. Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, деньги выделяются в рамках программы «Приоритет-2030».

Всего в программе участвуют 106 вузов страны. По условиям программы денежные средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры университета, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня, а также на организацию научных мероприятий.

В 2025 году из регионального бюджета пермскому политеху выделили суммарно 150 млн руб. на оснащение лабораторий научно-исследовательским оборудованием, проведение научных исследований, подготовку кадров.