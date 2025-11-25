В Челябинской области объем выданных ипотек за месяц вырос на 17%

Банки Челябинской области в октябре этого года выдали 2530 ипотечных кредитов на общую сумму 8,83 млрд руб. Количество и объем в сравнении с прошлым месяцев выросли на 11% и 17% соответственно, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Средний размер ипотеки на Южном Урале составил 3,49 млн руб., увеличившись на 6%, а средний срок с 245 месяцев вырос до 255.

Всего российские банки в октябре оформили гражданам более 105,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 469,04 млрд руб. В сравнении с сентябрем показатели выросли на 16% и 19% соответственно, а в годовом выражении — 23% и 37%.