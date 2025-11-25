Курултай Башкирии принял в первом чтении проект бюджета на 2026 год

Депутаты Курултая Башкирии проголосовали за принятие проекта бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 года. Главный финансовый документ в первом чтении поддержали 99 депутатов, воздержались семь парламентариев.

Как сообщал «Ъ-Уфа», доходы регионального бюджета в новом году должны составить 314,2 млрд руб., расходы — 336,7 млрд руб., дефицит — 22,5 млрд руб.

Проект бюджета получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Башкирии.

Второе и третье чтение проекта назначены на 18 декабря. До 4 декабря принимаются поправки в документ.

