В Оренбурге начата проверка по факту грубого обращения учителя со школьниками

Начата проверка в связи с инцидентом между учителем физики и учащимися школы №47 в Оренбурге. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В обстоятельствах разбирается муниципальное управление образования. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что учитель оскорбляет школьников и якобы бьет их.

Авторы публикаций утверждают, что такая ситуация сложилась в школе давно. При этом руководство учреждения никак не реагирует на инциденты, так как это единственный учитель физики в заведении, и замены ему нет, говорится в сообщениях.

Георгий Портнов