Закладчика наркотиков в Чайковском приговорили к 14 годам колонии

Чайковский городской суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья».

В ходе следствия и суда было установлено, что в феврале 2025 года обвиняемый устроился в теневой интернет-магазин закладчиком. Забрав оптовую партию расфасованного для сбыта наркотика, фигурант отправился делать тайники на территории Чайковского и Удмуртии, фотографируя места для отправки куратору. Деятельность наркозакладчика была пресечена сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Чайковскому городскому округу. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято пять свертков с наркотиками общей массой свыше 1,2 грамма.

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 300 тыс. руб.

