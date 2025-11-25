В Стерлитамаке предприятию запретили эксплуатацию станка из-за травмы работника

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в котором пострадал 54-летний работник ООО «Промышленные химические упаковочные материалы» («Промхимупак»). После внеплановой проверки компании запретили эксплуатировать гофрированную машину до получения документов о ее соответствии требованиям безопасности.

По данным трудовой инспекции, 23 мая в цехе производства гофрокартона правую руку оператора затянуло в вал оборудования. Пострадавшего с тяжелой травмой руки госпитализировали в стерлитамакскую городскую клиническую больницу №1. Выяснилось, что во время работы оператор руками отодвинул клеевую пластину ближе к валу для уменьшения расхода клея, из-за чего ее затянуло в механизм.

Расследование установило, в инструкции по работе с оборудованием не были прописаны требования безопасности при регулировке клеевого вала и пластины. Завод-изготовитель в руководстве по эксплуатации не предусмотрел наличие в составной части оборудования клеевой пластины — она была только рекомендована, но поставлялась в комплекте с произведенным в Китае станком. В ООО «Промышленные химические упаковочные материалы» не смогли предоставить декларацию соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

ООО «Промышленные химические упаковочные материалы» зарегистрировано в феврале 2018 года в Москве. Предприятие, изготовляющее гофрированную бумагу и картон, бумажную и картонную тару, принадлежит Вадиму Нестерову. Выручка компании за 2024 год составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 302,3 млн руб.

Майя Иванова