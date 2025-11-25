Бастрыкину доложат о мигранте, преследовавшем жительницу Челнов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад по уголовному делу мигранта, преследовавшего жительницу Набережных Челнов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Мужчина на протяжении длительного времени преследовал свою бывшую сожительницу, регулярно высказывал ей угрозы, в ноябре этого года избил ее и пытался забрать их общего малолетнего сына. По словам пострадавшей, обращения в компетентные органы не дали результата.

В СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело.

Анна Кайдалова