Атмосферный фронт станет причиной облачности и снега в Петербурге 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, приближающийся с северо-запада атмосферный фронт сохранит в небе над Санкт-Петербургом плотные облака и вызовет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах города гололедица, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня столбики термометров в Петербурге покажут 0…+2 градуса, в Ленинградской области -1…+2 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет 759 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 26 ноября, без осадков, гололедица, ночью -3…-5 градусов, днем 0…-2 градуса.

Артемий Чулков