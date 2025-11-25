Губернатор Красноярского края назначил руководителя ликвидированного района

Красноярский губернатор Михаил Котюков назначил врио главы Партизанского района Олега Крысько. Ранее он занимал пост заместителя главы района. Соответствующий кадровый указ глава региона подписал 24 ноября.

В документе указывается, что господин Крысько будет исполнять полномочия руководителя района «до дня избрания в установленном порядке и вступления в должность главы Партизанского района».

Между тем, Партизанский район был ликвидирован в соответствии с законом «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», который был принят в мае 2025 года и вступил в силу в июне. Территория района была включена в состав Манско-Уярского муниципального округа.

До 19 ноября администрацию Партизанского района возглавлял Андрей Сластенов. Но он был избран советом депутатов Ирбейско-Саянского муниципального округа главой этого округа.

Валерий Лавский