Удмуртия получит субсидию 24,7 млн рублей на геномную селекцию крупного скота

Удмуртии выделят дополнительную субсидию в размере 24,7 млн руб. на развитие геномной селекции в области племенного животноводства. Такое решение приняла 24 ноября федеральная трехсторонняя комиссия по распределению бюджетных средств, сообщил в Telegram депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

На дополнительные средства планируется провести исследования 9 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота на наличие или отсутствие генетических аномалий и генов ДНК, отвечающих за высокие показатели продуктивности.