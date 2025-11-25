В пермской краевой инспекции по труду назначен временный руководитель из Саратовской области

Временно исполняющим обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае назначен руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области — главный государственный инспектор труда в Саратовской области Алексей Санников. Информация об этом содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в базу данных внесены 24 ноября.

Фото: ГИТ в Саратовской области Алексей Санников

Как пояснили в приемной госинспекции по труду, руководитель инспекции Олег Украинский находится на больничном. Никаких изменений в структуре работы инспекции не было, уточнили в приемной.

Напомним, Олег Украинский возглавил краевую инспекцию в ноябре 2019 года. С ним был заключен контракт на пять лет. До этого он работал начальником управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ.

Алексей Санников возглавляет инспекцию гоструда в Саратовской области с 2015 года.