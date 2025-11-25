Челябинский губернатор предложил инвестировать цифровые рубли в робототехнику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил запустить пилотный проект по применению инвестиционного цифрового рубля в высокотехнологичных отраслях. Прежде всего речь идет о промышленной робототехнике. Инициативу он высказал на пленарном заседании межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России» в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По мнению главы региона, инвестиционный цифровой рубль может стать одним из финансовых инструментов, который обеспечит рост производительности труда. При этом движение этих средств можно ограничить критериями расходования, что позволяет гарантированно направлять ресурсы на конкретные производственные задачи и минимизировать влияние на инфляцию.

«Напомню, количество промышленных роботов в ближайшие годы в нашей стране должно вырасти минимум в 10 раз. Мы целевым образом будем направлять цифровой инвестиционный рубль на решение подобных задач и, повышая производительность труда, будем влиять на факторы, которые снижают инфляцию. При тех задачах, которые перед нами стоят, только бюджетного рычага недостаточно. Нужно находить более гибкий вариант»,— сказал губернатор.