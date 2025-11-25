Почти 1,3 тысячи медведей насчитали в Удмуртии в 2025 году

Численность медведей в Удмуртии составила 1287 особей в 2025 году, сообщает пресс-служба минприроды региона. В ведомстве показатель назвали стабильным: в последние годы число представителей хищного семейства находится в районе 1,2–1,4 тыс. особей.

«Учет медведей осложняется их скрытным образом жизни и кратковременной активностью в снежный период»,— говорится в сообщении. Один из методов подсчета — наблюдение за животными на овсяных полях в августе—сентябре в период нажировки перед зимовкой.