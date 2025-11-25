Девять жителей Ангарска осудили за организацию подпольного казино

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор в отношении девяти местных жителей по делу об организации подпольных казино (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Подсудимым назначили от двух до трех лет условно, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2023-го по март 2024 года житель Ангарска организовал проведение азартных игр в арендованном им помещении в 205 квартале города. Для придания законности незаконному бизнесу фигурант дела использовал ранее созданный им клуб интеллектуальных и спортивных игр. Кроме того, он проводил подпольные игры под видом турниров по «спортивному» покеру.

В качестве второго организатора глава преступной группы привлек своего знакомого. Впоследствии они вовлекли еще семь человек на роли менеджеров и крупье. В ходе обысков силовики изъяли в арендованном помещении более 530 тыс. руб. и игровое оборудование.

Александра Стрелкова