«Биннофарм групп» получила четыре награды премии Russian Pharma Awards

«Биннофарм Групп» стала обладателем четырех наград ежегодной премии Russian Pharma Awards, церемония награждения которой состоялась в Москве. Премия отмечает лучшие фармацевтические решения на основе выбора практикующих врачей.

Компания завоевала первое, второе и третье места в ключевых терапевтических категориях.

«Мы четвертый год подряд занимаем призовые места в премии Russian Pharma Awards. Эти награды — подтверждение доверия медицинского сообщества к нашей продукции и результат нашей последовательной работы по созданию качественных и доступных лекарственных средств, которые меняют жизнь пациентов к лучшему», — директор по маркетингу «Биннофарм Групп» Антон Федосюк.

Russian Pharma Awards — одна из самых авторитетных премий в фармацевтической отрасли России. Ежегодно в голосовании принимают участие сотни тысяч практикующих врачей, определяя лучшие продукты и решения. В 2025 году в выборе среди более 100 брендов и 70 компаний в 25 номинациях приняли участие свыше 450 тыс. специалистов. Премия была учреждена для оценки и награждения лучших фармацевтических решений, инновационных препаратов и достижений в области здравоохранения.

ООО «Биннофарм групп»