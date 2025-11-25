СКР возбудил уголовное дело по факту нерасселения аварийного дома в Соликамске

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами администрации Соликамского округа. Ранее в СКР обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на длительное нерасселение аварийного дома.

В своем заявлении жительница Соликамска сообщила, что чиновники нарушают жилищные права граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном по ул. Спортивной. Здание 1965 года постройки находится в непригодном состоянии, протекает крыша, трубы, проседает потолок. В 2019 году дом признали аварийным.

Следствием установлено, что этот аварийный дом до настоящего времени не расселен и не снесен, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем граждан.