В Самаре священники и мэрия подали в суд на владельца самостроя
Религиозная организация и департамент градостроительства Самары обратились в суд с иском к собственнику участка, который возвел на территории незаконное двухэтажное здание. Об этом сообщает ГУФССП по Самарской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Поводом для разбирательства стало нарушение санитарных и пожарных норм со стороны собственника территории. Иск был удовлетворен.
Судебное решение было передано на исполнение приставам Советского района. Владельцу постройки сообщили о том, что он должен добровольно снести незаконный объект, но он проигнорировал требования. В связи с этим ему ограничили право выезда за границу и взыскали с него пять тыс. руб., но это не изменило ситуацию.
В итоге департамент градостроительства сам снес здание. Все расходы за демонтажные работы будут взысканы с собственника участка.