В Самаре на Губернском рынке нашли нарушения противопожарной безопасности

Прокуратура выявила нарушения противопожарной безопасности в здании ООО «Самарский губернский рынок». Директору организации внесено представление. В отношении должностного лица возбуждено административное дело о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

«Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности»,— говорится в сообщении.

Проверка показала, что на дверях складов не было обозначений категорий и классов их зон. Также замки эвакуационных выходов не позволяли свободно открывать двери изнутри. В числе прочего у руководства не было утвержденной инструкции по мерам пожарной безопасности.

Георгий Портнов