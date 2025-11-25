Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Энгельсе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к силовому ведомству граждане ранее рассказали о непригодном состоянии общежития 1939 года постройки на улице Полиграфической. Так, в нем изношены инженерные системы, разрушаются несущие конструкции и кирпичная кладка фасада. Многоквартирный дом признали аварийным в 2021 году. Сроки расселения постоянно переносятся. Сейчас они запланированы на 2027 год.

Граждане неоднократно обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно. Им приходится проживать в небезопасных условиях.

Глава СК РФ ранее запрашивал доклад по данной ситуации. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело. В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Павел Фролов