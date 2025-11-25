«Ведомости»: бюджеты 56 регионов России показали дефицит в 169 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года бюджеты 56 российских регионов показали совокупный дефицит в размере 169,2 млрд руб. против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд руб. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на обзор «Эксперт РА».

Основной причиной стало опережающее увеличение расходов региональных бюджетов на 14,6% при росте доходов на 6,9%. Согласно данным обзора, объем доходов составил 16 трлн руб., тогда как расходы достигли 16,2 трлн руб.

Наибольшие отрицательные показатели отмечены в Кемеровской области (-43,9 млрд руб.), Иркутской области (-41,1 млрд руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (-38 млрд руб.). В то же время лидерами по профициту стали Москва (269,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (47,9 млрд руб.) и Татарстан (43,9 млрд руб.).

Основной рост расходов пришелся на социальную политику (+21%), национальную экономику (+21%) и образование (+13%). Значительно увеличились затраты на здравоохранение (+10%) и ЖКХ (+8%).

Минфин оценивает совокупный дефицит регионов несколько ниже — в 139 млрд руб., уточняют «Ведомости». По прогнозам ведомства, по итогам года дефицит может составить около 300 млрд руб., и правительство готово оказать регионам поддержку на сумму до 30 млрд руб.