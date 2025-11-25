Доля делюкс проектов на первичном рынке элитного жилья Петербурга выросла до 42%

На первичном рынке элитной жилой недвижимости Санкт-Петербурга растет доля проектов подкласса делюкс при одновременном сокращении предложения. По итогам III квартала 2025 года объем экспозиции обновил исторический минимум и составил 61,4 тыс. кв. м или 490 лотов, следует из данных консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, доля делюкса достигла 42%, увеличившись на 23 п. п. за три года — с 19% в сентябре 2022 года. Последний старт продаж в сегменте делюкс состоялся в 2023 году, однако предложения этого типа сохраняют более длительный срок экспозиции, что способствует росту их доли в структуре рынка. Премиальный подкласс, напротив, сократился до 58% и теряет позиции даже с учетом выхода новых проектов в 2025 году.

«Запросов на делюкс много, прежде всего со стороны петербургских покупателей, однако большинство из них ищут квартиры “для жизни”. Текущее же предложение смещено в сторону коллекционной недвижимости, что ограничивает количество сделок»,— отметила директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.

Делюкс-комплексы представлены в шести из девяти локаций, где сосредоточено элитное строительство, включая «Золотой треугольник», Литейный проспект, район Таврического сада, а также Крестовский и Каменный острова. В этих локациях средняя цена превышает 1 млн руб. за кв. м.

Средняя цена предложения делюкса в Петербурге составляет 1,2 млн руб. за кв. м — на 70% выше, чем в премиальном сегменте (711 тыс. руб.). Разрыв в стоимости лота достигает четырехкратного уровня: 275 млн руб. в делюксе против 69 млн руб. в премиуме. Разница, поясняют аналитики компании, обусловлена как повышенной ценой квадратного метра, так и большей средней площадью: 217 кв. м против 96 кв. м в премиальных новостройках.

Артемий Чулков