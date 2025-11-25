В бюджет Республики Алтай внесли 634,3 млн рублей доходов перед вторым чтением

Доходы бюджета Республики Алтай 2026 года при подготовке ко второму чтению выросли на 634,3 млн руб. — до 44,01 млрд руб. Новые параметры проекта главного финансового документа региона были названы на заседании правительства субъекта федерации 25 ноября.

Плановые расходы будущего года увеличены на 349,6 млн руб. — до 44,1 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета должен составить 100 млн руб. — примерно на 300 млн руб. меньше, чем при принятии бюджета в первом чтении 13 ноября.

«Учтены максимально все предложения и рекомендации, которые мы получили в ходе публичных слушаний. Дополнительно выделяем 50 млн руб. на докапитализацию Фонда МСП, на 10 млн руб. увеличиваем финансирование мероприятий по сохранению и развитию алтайского языка»,— отметил, в частности, глава Горного Алтая Андрей Турчак.

Проект бюджета будет направлен на утверждение в госсобрание — эл курултай.

Валерий Лавский