Главе СК доложат о причинах разрушения дороги в челябинский поселок

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о причинах разрушения дороги в поселок Старосмолинский каменный карьер, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным местных жителей, дорога, которая ведет в населенный пункт, находится в ненадлежащем состоянии. На трассе нет асфальта, во время дождей полотно размывается, на поверхности множество ям. Из-за этого трудно проехать к домам. В запуске автобусного маршрута сельчанам отказали. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения председателя Следственного комитета поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска