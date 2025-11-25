Группу юных террористов из Хакасии осудили за поджоги на железной дороге

Вынесен приговор четырем молодым жителям Хакасии, на счету которых, по версии следствия, поджоги на объектах транспортной инфраструктуры. Двум несовершеннолетним и двум 18-летним обвиняемым 2-й Восточный окружной военный суд назначил от шести до семи лет лишения свободы, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По материалам дела, в мае 2024 года молодые люди за 40 тыс. руб., обещанных неизвестным куратором, подожгли два релейных шкафа на железнодорожных путях между станциями Аскиз и Чартыковский (КрасЖД). Ущерб составил свыше 55 тыс. руб.

Кроме того, двое парней, находясь на территории одного из предприятий железнодорожного транспорта, попытались поджечь тепловоз стоимостью свыше 40 млн руб., однако их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Следственные органы возбудили уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), покушении на теракт (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Илья Николаев