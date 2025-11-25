В составе «Молота» произошли изменения

Хоккейные клубы «Молот» и «Тамбов» произвели обмен, в результате которого в «Тамбов» отправился нападающий Виталий Каменев, а в пермский клуб переходит защитник Никита Анохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Виталий Каменев перешел в состав «Молота» в это межсезонье из нефтекамского «Тороса». Форварду 36 лет, он провел семь матчей, в которых баллами за результативность не отметился, а его показатель полезности составил «+2».

Никита Анохин во Всероссийской хоккейной лиге защищал цвета нефтекамского «Тороса», а также «Динамо-Алтая». Текущий сезон 26-летний защитник начинал в составе ХК «Тамбов».

Суммарно в рамках ВХЛ Никита Анохин провел 115 матчей, в которых набрал 15 (5+10) баллов за результативность при показателе полезности «–6».

В то же время из системы ярославского «Локомотива» в «Молот» командирован защитник Андрей Малявин.

В этом сезоне он уже провел восемь матчей в составе «Молота», в которых набрал 5 (1+4) баллов за результативность при показателе полезности «+1».

Пробный контракт с «Молотом» подписал нападающий Владимир Шлыков. Он является воспитанником пермской школы хоккея. В сезоне-2021/2022 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе МХК «Молот». На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2024/2025 в составе ХК «Юнисон-Москва», где в 35 матчах набрал 6 (2+4) баллов по системе «гол+пас».