Спрос на работников торгового зала для подработки в Петербурге вырос на 100% за год

Количество предложений частичной занятости для работников торгового зала в Санкт-Петербурге за десять месяцев 2025 года увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискатели на таких позициях могли рассчитывать в среднем на 25,6 тыс. руб. в месяц, сообщили в сервисе «Авито Подработка».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также в сегменте подработки отмечается рост спроса на курьеров: предприятия предлагали им частичную занятость на 60% чаще, чем годом ранее. Средняя зарплата таких работников составила около 50,5 тыс. рублей в месяц.

Артемий Чулков