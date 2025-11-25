После пожара в доме в Верхней Пышме погибли люди

В Верхней Пышме (Свердловская область) произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Огнеупорщиков, есть погибшие, сообщили в МЧС Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило 24 ноября в 17:53.

Фото: МЧС Свердловской области

Огонь повредил имущество на площади 20 кв.м в квартире на втором этаже. Пожар тушили около сорока минут силами четырех единиц техники и 14 пожарных. Сильное задымление в подъезде затруднило работу спасателей. До их прибытия 18 человек, включая четверых детей, эвакуировались самостоятельно.

Открытое горение ликвидировали в 18:22, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 19:29.

Ирина Пичурина