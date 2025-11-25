Дело об ущербе природе на 49 млн рублей возбуждено в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) в отношении директора ООО «КФХ "Колос"». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, с мая 2025 года компания проводила земляные работы для извлечения песчано-гравийной смеси. В результате на полях образовались шестиметровые карьерные выемки и уничтожен плодородный слой почвы на площади более 2,4 га.

Сумма ущерба надзорным ведомством оценивается в 49 млн руб. Свою вину директор КФХ «Колос» отрицает.

Александра Стрелкова