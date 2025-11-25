«Рудгормаш» формирует задел для роста через диверсификацию и кооперацию

По данным Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», темпы роста производства в машиностроительной отрасли снизились до 13% в 2025 году против 26% в первом квартале прошлого года. В таких условиях общего спада воронежской компании «Рудгормаш» удалось сохранить прошлогодний объем производства в денежном выражении на уровне 3 млрд руб.

Фото: Рудгормаш

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», из 19 машиностроительных подотраслей в 12 динамика производства в первом квартале была отрицательной, и эксперты прогнозируют сохранение до конца года тенденции замедления роста в машиностроении. Основными причинами спада они называют высокие процентные ставки, снижение инвестиционной активности и потребительского спроса.

Основные вызовы и возможности для российского бизнеса в текущей сложной ситуации и способы поддержки отечественных производителей обсудили 13 ноября на президиуме Торгово-промышленной палаты РФ делегаты из регионов, в том числе Анатолий Чекменев как председатель комитета по промышленности Воронежской ТПП.

Компании «Рудгормаш» избежать сложившегося в отрасли тренда удалось благодаря мерам диверсификации бизнеса.

Одним из ключевых факторов стабилизации стало партнерство с компанией «Русский редуктор», для которой «Рудгормаш» выделил отдельный производственный корпус. «Когда у дружественной нам компании “Русский редуктор” возникли трудности, мы освободили для этого производства отдельный корпус и объединили усилия по оптимизации расходов на содержание площадей, техническое перевооружение и решение кадровой проблемы, обострившейся на всех промпредприятиях»,— пояснил Чекменев. Внедрение двух тайваньских станков с ЧПУ позволило значительно повысить эффективность: «Покупка и установка двух тайваньских станков с ЧПУ за счет лояльного банковского кредитования и господдержки позволили примерно в пять раз повысить производительность труда. Один такой оператор станка заменяет где-то 45 человек». По предварительным расчетам, интеграция производства редукторов в технологическую цепочку «Рудгормаша» позволит нарастить объемы в начале 2026 года на 40 млн руб.

Параллельно компания активно развивает новое направление — выпуск штанг для машин с горизонтальным бурением, используемых в горнорудных работах и при прокладке подземных коммуникаций. Это стало возможным благодаря синергии с «Русским редуктором», чьи свободные мощности используются для производственных нужд «Рудгормаша».

Серьезным вызовом для компании стало сокращение спроса со стороны традиционных партнеров — таких промышленных гигантов, как ЕВРАЗ, «Уралкалий» и «Металлоинвест», которые значительно уменьшили закупки нового оборудования на фоне санкционного давления и снижения экспортных объемов. В этих условиях «Рудгормаш» переориентировался на сотрудничество с предприятиями по добыче золота и алмазов. Коммерческий директор РГМ Татьяна Дрожжина отметила: «Компании, занимающиеся добычей драгметаллов и алмазов, поставили перед нами задачу выпуска облегченных станков, причем максимально адаптированных под сервис, доступный в России, то есть обеспеченных российскими запчастями». Усилия компании увенчались успехом: «Удалось выйти на коэффициент технической готовности таких буровых станков в 91%. Это хороший показатель, если учесть, что уровня КТГ выше 95% практически не бывает».

Среди ключевых клиентов «Рудгормаша» в этом сегменте — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания «Алроса», приобретшая девять буровых станков, и золотодобывающий гигант «Полюс», подписавший контракт на поставку 15 единиц оборудования.

Фото: Рудгормаш

Наиболее перспективным направлением развития компании стало создание международного консорциума Inmintex совместно с китайской компанией Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. (NMS). Подписание соглашения состоялось в октябре 2025 года в городе Наньчан провинции Цзянси, где расположены головной офис и производственные мощности китайского партнера, работающего на рынке с 1970 года. NMS является всемирно известным брендом с обширной географией присутствия. Компания специализируется на комплексных технологических решениях для горнодобывающей, металлургической, атомной и цементной промышленности.

Как объяснил Анатолий Чекменев, принципиальное отличие нового партнерства от традиционных форм сотрудничества заключается в комплексном подходе: «В российской практике в разработке месторождений участвуют разные институты и организации, компании. NMS же полностью берет на себя все функции — от создания технологии добычи, проектирования, изготовления необходимого оборудования до дистанционного контроля за эффективностью его работы».

В рамках созданного консорциума «Рудгормаш» признан лидером, который будет представлять объединение на российском рынке. «Мы договорились о том, что в рамках консорциума китайские партнеры проводят проектирование и решают другие необходимые задачи, а мы формируем пул техники как из своей линейки оборудования, так и китайской. Согласно подписанному договору, мы будем являться единым заказчиком»,— уточнил Анатолий Чекменев.

В настоящее время, по словам Чекменева, внутри консорциума активно формируются органы управления и коммуникации, разрабатывается дорожная карта дальнейших действий. Особое внимание уделяется созданию эффективной системы взаимодействия между российскими и китайскими специалистами, включая вопросы технической стандартизации, сервисного обслуживания и обучения персонала.

Глава холдинга уверен: «Сотрудничество в рамках консорциума позволит нашей компании выйти на качественно новый уровень — и экономически, и интеллектуально, поскольку это будет технологически очень высокоуровневое объединение». Перспективы консорциума выглядят существенными: согласно открытым данным, в ближайшее время на территории России планируется разработка порядка 1520 месторождений, где комплексные услуги Inmintex будут востребованы. Чекменев прогнозирует, что работа в рамках консорциума в ближайшие 3–5 лет позволит кратно увеличить товарооборот «Рудгормаша».

Ключевым преимуществом созданного альянса становится возможность предложить российским горнодобывающим компаниям полный цикл услуг — от проектирования и поставки оборудования до его сервисного сопровождения и модернизации. Это особенно актуально в условиях, когда многие международные производители ограничили свое присутствие на российском рынке.

Все большую востребованность получает концепция Mine to Mill, то есть интегрированный подход к оптимизации предприятия «от руды до фабрики». Добывающие компании стремятся снизить затраты, повысить производительность и согласовать технологические процессы на всех этапах, а создание консорциума Inmintex открывает перед воронежской машиностроительной компанией доступ к передовым китайским технологиям и значительно расширяет его конкурентные преимущества на российском и международном рынках горнодобывающего оборудования, сделал акцент Анатолий Чекменев.

Таким образом, несмотря на сложную отраслевую ситуацию и прогнозы экспертов о возможном замедлении роста производства в машиностроении до околонулевого уровня по итогам 2025 года, «Рудгормаш» не только сохраняет текущие объемы производства, но и формирует задел для будущего роста через диверсификацию продукции, развитие партнерских отношений и выход на новые рынки с помощью международной кооперации.

ООО «ГПМ-РМГ», ИНН 3664214260