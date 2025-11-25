«Продимекс» завершает уборку сахарной свеклы

На предприятиях под управлением УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», копка сахарной свеклы завершена на 98% от плановой площади. Показатели текущего сезона демонстрируют высокую эффективность: средняя урожайность корнеплодов составила 411 ц/га, а сахаристость — около 17%. «В настоящее время ключевой задачей является транспортировка урожая свеклы на сахарные заводы и на свеклоприемные пункты», — отмечается в оперативной сводке. К концу второй декады ноября вывезено более 3 млн тонн сырья.



Фото: К Продимекс

Для минимизации потерь при хранении компания проводит укрытие полевых кагатов специальным нетканым материалом. «Это позволяет создать в кагате стабильный микроклимат, предотвратить подмораживание корнеплодов и минимизировать потери массы и сахаристости», — поясняют в компании. На сегодняшний день укрыто более 40 тыс. тонн урожая, который будет вывозиться с полей в декабре.

Сахарные заводы «Продимекса» в Воронежской области уже переработали более 3,3 млн. тонн сахарной свеклы и произвели свыше 470 тыс. тонн сахара — это половина от общего объема, произведенного заводами группы.

Параллельно агрономические службы холдинга ведут мониторинг состояния посевов озимой пшеницы. Несмотря на сложные стартовые условия, текущая оценка характеризуется как хорошая. Полностью завершена и закладка семенного материала яровых культур на следующий год, сейчас проводится его сортировка. Важным элементом подготовки стали демонстрационные испытания новых сортов, гибридов и техники, успешно проведенные в 2025 году.