Нигде моя деревня

В нижегородском заксобрании рассмотрели вопрос об упразднении поселка Сосновка в Уренском районе. Как сообщили депутатам комитета по вопросам госвласти и МСУ, зарегистрированных жителей в Сосновке нет с 2013 года. Под Арзамасом также решили объединить два соседних села по более позитивному поводу — чтобы провести догазификацию домов. Однако название Панфилово также исчезнет с карты Нижегородской области. По данным облправительства, с 2003 года в регионе были упразднены более 120 населенных пунктов. Землю опустевших и ликвидированных деревень муниципальные власти могут использовать, запуская ее в сельхозоборот.

Комитет заксобрания Нижегородской области по вопросам госвласти и МСУ рекомендовал депутатам упразднить давно обезлюдевший поселок Сосновка, который по административно-территориальному признаку входил в город районного значения Урень. Как рассказал на заседании комитета директор государственно-правового департамента Леонид Литвиненко, по данным Росреестра зарегистрированные сведения о правах собственников на дома отсутствуют. В свою очередь Уренский отдел полиции сообщил, что с 2013 года в Сосновке нет жителей с пропиской в этом поселке. Муниципальная комиссия, установив отсутствие людей, собственности граждан или юрлиц, а также «перспектив развития поселка», рекомендовала его упразднить.

Для того, чтобы Росстат смог учесть ликвидированный поселок, исключение безлюдной Сосновки из состава Уреня будет оформлено отдельным региональным законом, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

Депутат Николай Упирвицкий спросил, что происходит с землей упраздненных сел и деревень. Ему ответили, что земля остается в распоряжении района и муниципальные власти дальше сами могут использовать ее «в вопросах местного значения».

Также комитет рассмотрел еще один территориальный вопрос. Арзамасская дума предложила объединить село Панфилово с соседним селом Шатовка и включить последнее в городской округ Арзамас. Два соседних арзамасских села решено объединить в одно в целях догазификации: в Шатовку газ проведен, а в Панфилове его нет, и жители много раз обращались по этому поводу в администрацию. Как рассказал председатель думы Арзамаса Игорь Плотичкин, у двух практически слившихся сел уже единая инфраструктура, поэтому объединят их под названием Шатовка, а Панфилово, соответственно, будет упразднено.

«Это позволит провести газ, используя газопровод Шатовки, где газифицировано большинство домов. Жителям Панфилова не придется платить за его подведение»,— пояснил Игорь Плотичкин.

Летом, по его словам, были опрошены жители обоих сел, в которых проживает более 1,2 тыс. человек с правом голоса. В опросе поучаствовали 332 местных жителя, одобривших слияние двух сел в одну Шатовку ради газификации.

Напомним, что первым с объединением двух соседних поселков ради бесплатной догазификации жителей выступил Городецкий муниципальный округ. Сейчас идея получает распространение в других нижегородских муниципалитетах. Учитывая, что правительство Нижегородской области одобрило очередное слияние сел, на пленарном заседании 27 ноября депутаты заксобрания узаконят объединенную Шатовку.

Что касается упразднения обезлюдевших поселков, то Леонид Литвиненко признался журналистам, что ему всякий раз «горько докладывать» такой вопрос в заксобрании.

По данным государственно-правового департамента, с марта 2003 года по настоящее время в Нижегородской области были упразднены более 120 населенных пунктов. С карты Нижегородской области пропадают как села и деревни, в которых давно отсутствуют зарегистрированные жители, так и населенные пункты, которые упраздняются в случае присоединения к другим.

По этому поводу председатель комитета Владимир Паков сообщил «Ъ-Приволжье», что территории ликвидированных поселков в случае надобности могут быть переведены в земли сельхозназначения и запущены в севооборот. По мнению депутата, при проведении этой работы Нижегородской области следует взять на вооружение опыт Белоруссии, где практически отсутствует бесхозная земля и вопросы с ее использованием решаются гораздо быстрее. «Но там вся земля государственная, первой записью идет Республика Беларусь, а потом — все остальные собственники», — заметил Владимир Паков.

Иван Сергеев