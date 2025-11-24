Лицом плохо торгуется

Объем оплаты товаров и услуг с помощью биометрии в третьем квартале снизился впервые за всю историю наблюдений, до этого показатель рос на десятки процентов за квартал. По данным ЦБ, другие средства безналичной оплаты в третьем квартале показывали рост. Эксперты считают, что снижение объемов биометрической оплаты может быть связан с исчерпанием эффекта новизны этого сервиса при ограниченном продвижении, а также с сезонным фактором.

Согласно данным Банка России, в третьем квартале объем оплаты по биометрии сократился более чем на 15%, до 37,9 млрд руб. Снижение произошло впервые за всю историю наблюдений (с начала 2024 года). В той же пропорции сократилось и количество платежей по биометрии — до 49,1 млн. Во втором квартале показатель использования биометрии показывал уверенный рост — почти в 1,5 раза, до 44,7 млрд руб. и до 58,1 млн платежей.

В целом же, по данным ЦБ, количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в третьем квартале выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«При этом доля карточных платежей растет меньшими темпами по сравнению с другими безналичными способами оплаты»,— отметил регулятор. Тем не менее оплата картами в третьем квартале выросла по сравнению со вторым почти на 2%, а оплата с помощью QR-кодов — более чем на 11%. Вместе с тем средний размер платежа по биометрии в первых трех кварталах этого года стабилизировался на отметке чуть выше 770 руб. Между тем годом ранее он оставался на отметке около 500 руб. Тем самым клиенты банков от тестирования переходили к активному использованию сервиса.

В основном оплату по биометрии реализует Сбербанк. Сервис «Оплата улыбкой» (доступен и клиентам других банков) уже используется в 1,4 млн терминалов. С середины 2023 года по сентябрь 2025 года этим сервисом воспользовались 4,4 млн уникальных пользователей. Оборот вырос с почти 21 млрд руб. за 2024 год до 116 млрд руб. за девять месяцев этого года, заявлял первый зампред Сбербанка Кирилл Царев. Кроме того, оплата по биометрии применяется в метро в Москве и Санкт-Петербурге (ВТБ), Казани (банк «Ак Барс»), Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске (Сбербанк).

Эксперты считают, что пользование услугой оплаты биометрией вышла на плато. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что причин такого замедления показателей несколько. «Основная причина состоит в том, что биометрия по-прежнему воспринимается населением нейтрально-отрицательно, при этом целевой разъяснительной работы со стороны государства не видно совсем»,— поясняет он. Поэтому активные участники рынка, по его словам, пытаются нащупать альтернативы — предложить оплату ладонью, например, ожидая, что с такими образцами клиенты будут расставаться легче, чем со своим лицом и голосом.

Другой причиной является отсутствие специализированных сервисов с доступом по биометрии.

Все существующие сервисы оплаты «имеют альтернативы доступа, и не очень понятно, зачем простому гражданину в это вовлекаться, кроме модности и молодежности», говорит Роман Прохоров. И судя по всему, этого стимула оказалось явно недостаточно. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов не исключает, что причиной этого стала и некоторая усталость населения от обилия платежных технологий. «Банки постоянно предлагают учиться новому, причем одновременно,— различные QR-коды, биометрия, NFC-платежи,— а особой разницы, кроме премий от банков, для большинства клиентов нет»,— говорит он. При этом, по его словам, есть активная аудитория, которой все новое интересно, но по мере ее исчерпания остальная масса или осваивает новые методы медленно, или не осваивает вообще.

Впрочем, эксперты также видят причину просадки биометрических оплат в сезонном факторе. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что наиболее активная часть клиентов, оплачивающих товары по биометрии,— это студенты, которые в первом полугодии находятся в больших городах, где расположены крупнейшие вузы и сосредоточена инфраструктура для оплаты биометрией. При этом в июле и августе они разъезжаются домой или на отдых, покидают большие города, отмечает он. Тем не менее поступательный рост оплаты по биометрии наблюдается. «В третьем квартале показатель выше, чем в первом, хотя и увеличивается не так активно, как наращивается инфраструктура для биометрии»,— указывает господин Войлуков. В Сбербанке оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Максим Буйлов