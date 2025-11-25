Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Особые территории съехали вправо

Белый дом готов продлить еще на пять лет переходный период для запуска их реформы

Правительство предлагает продлить еще на пять лет переходный период для действия норм о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), который должен завершиться с 2026 года. Инициатива вызвана неготовностью положений, регламентирующих каждый из видов таких зон: завершение переходного периода без этих документов вызвало бы правовую неопределенность. Предполагается, что в течение этого периода работа над необходимыми подзаконными актами будет завершена.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Госдуму внесен правительственный законопроект, предусматривающий продление еще на пять лет переходного периода действия норм о ЗОУИТ — по действующим нормам он завершается 1 января 2026 года. Речь идет о регулировании особого режима использования территорий — например, санитарно-защитных, охранных и приаэродромных. В 2018 году была проведена комплексная реформа ЗОУИТ — был установлен закрытый перечень таких зон, регламентирован порядок их установления, а также закреплена необходимость включения данных о них в ЕГРН — для повышения прозрачности этих режимов. После этого был принят закон, нацеленный на некоторое смягчение регулирования.

Реформа не была запущена в полной мере, поскольку требовала подготовки подзаконных актов — прежде всего, положений о каждом виде ЗОУИТ: в них должен быть детализирован порядок определения границ и действующие ограничения.

В связи с этим был установлен переходный период, который не раз продлевался — для сохранения на это время части «дореформенных» правил. Например, зоны, установленные до 2026 года с соблюдением ряда условий, продолжают действовать даже без внесения сведений о них в ЕГРН до 2028 года — согласно проекту, теперь это послабление будет продлено до 2033 года (для зон, установленных до 2031-го).

Необходимость продления переходного периода вызвана тем, что работа над положениями об отдельных видах ЗОУИТ до сих пор не завершена — без них, говорится в пояснительной записке, может возникнуть правовая неопределенность и «существенные риски» для градостроительной деятельности. Как поясняет замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий, в течение переходного периода будут действовать ранее принятые и еще не обновленные нормы о ЗОУИТ — правительство же утвердит новые положения о ЗОУИТ, «которые соответствуют современным требованиям по безопасности объектов и учитывают сложившуюся застройку».

При этом новые положения о ЗОУИТ могут вводиться в действие и до завершения переходного периода.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что по каждому виду ЗОУИТ должны быть определены их предельные размеры, параметры деятельности и процедуры их установления — и поскольку это до конца не формализовано, перенос сроков неизбежен, иначе закон будет работать с большими пробелами. Управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов добавляет, что это могло бы «вызвать избыточное усмотрение» контролирующих органов, которые в ситуации правовой неопределенности могут сами формулировать некие «временные правила».

Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар также считает продление логичным — иначе возникли бы риски, например, приостановки проектов и невозможности согласования строительства вблизи инфраструктурных объектов. Также, отмечает она, проект снижает риски массовых конфликтов вокруг уже построенных объектов, так как оговаривает, что новые ограничения, которые будут введены положениями о видах ЗОУИТ, могут не распространяться на здания, созданные раньше.

Евгения Крючкова

Новости компаний Все