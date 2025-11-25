Особые территории съехали вправо

Правительство предлагает продлить еще на пять лет переходный период для действия норм о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), который должен завершиться с 2026 года. Инициатива вызвана неготовностью положений, регламентирующих каждый из видов таких зон: завершение переходного периода без этих документов вызвало бы правовую неопределенность. Предполагается, что в течение этого периода работа над необходимыми подзаконными актами будет завершена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Госдуму внесен правительственный законопроект, предусматривающий продление еще на пять лет переходного периода действия норм о ЗОУИТ — по действующим нормам он завершается 1 января 2026 года. Речь идет о регулировании особого режима использования территорий — например, санитарно-защитных, охранных и приаэродромных. В 2018 году была проведена комплексная реформа ЗОУИТ — был установлен закрытый перечень таких зон, регламентирован порядок их установления, а также закреплена необходимость включения данных о них в ЕГРН — для повышения прозрачности этих режимов. После этого был принят закон, нацеленный на некоторое смягчение регулирования.

Реформа не была запущена в полной мере, поскольку требовала подготовки подзаконных актов — прежде всего, положений о каждом виде ЗОУИТ: в них должен быть детализирован порядок определения границ и действующие ограничения.

В связи с этим был установлен переходный период, который не раз продлевался — для сохранения на это время части «дореформенных» правил. Например, зоны, установленные до 2026 года с соблюдением ряда условий, продолжают действовать даже без внесения сведений о них в ЕГРН до 2028 года — согласно проекту, теперь это послабление будет продлено до 2033 года (для зон, установленных до 2031-го).

Необходимость продления переходного периода вызвана тем, что работа над положениями об отдельных видах ЗОУИТ до сих пор не завершена — без них, говорится в пояснительной записке, может возникнуть правовая неопределенность и «существенные риски» для градостроительной деятельности. Как поясняет замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий, в течение переходного периода будут действовать ранее принятые и еще не обновленные нормы о ЗОУИТ — правительство же утвердит новые положения о ЗОУИТ, «которые соответствуют современным требованиям по безопасности объектов и учитывают сложившуюся застройку».

При этом новые положения о ЗОУИТ могут вводиться в действие и до завершения переходного периода.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что по каждому виду ЗОУИТ должны быть определены их предельные размеры, параметры деятельности и процедуры их установления — и поскольку это до конца не формализовано, перенос сроков неизбежен, иначе закон будет работать с большими пробелами. Управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов добавляет, что это могло бы «вызвать избыточное усмотрение» контролирующих органов, которые в ситуации правовой неопределенности могут сами формулировать некие «временные правила».

Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар также считает продление логичным — иначе возникли бы риски, например, приостановки проектов и невозможности согласования строительства вблизи инфраструктурных объектов. Также, отмечает она, проект снижает риски массовых конфликтов вокруг уже построенных объектов, так как оговаривает, что новые ограничения, которые будут введены положениями о видах ЗОУИТ, могут не распространяться на здания, созданные раньше.

Евгения Крючкова