Башкирия попала в топ-3 регионов ПФО по зарегистрированным застройщиками правам дольщиков

Башкирия заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по числу заявлений на регистрацию прав собственности на жилье от застройщиков. В течение пяти лет в республике зарегистрировано более 9 тыс. прав дольщиков, из которых более 5,4 тыс. — в этом году.

На первых двух местах — Татарстан и Самарской область.

С марта этого года вступил в силу новый порядок: застройщики обязаны подавать документы на регистрацию прав собственности в электронном виде, что ускоряет процесс и уменьшает нагрузку на граждан. Руководитель Управления Росреестра по республике Петр Клец отметил, что этот шаг значительно улучшил работу в сфере регистрации недвижимости.

Олег Вахитов