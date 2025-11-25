Компания из Башкирии должна выплатить Московскому зоопарку около 39 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал уфимскому проектному институту «Баштехпроект» во взыскании 49,8 млн руб. с Московского зоопарка, сообщает «РБК Уфа». При этом суд удовлетворил встречный иск зоопарка, взыскав с компании 38,6 млн руб. долга за аванс, штрафы и неустойки, а также 611,3 тыс. руб. госпошлины.

В январе 2022 года «Баштехпроект» заключил шесть договоров с зоопарком на сумму 77,6 млн руб. для разработки проектов реконструкции павильонов. Сроки исполнения истекли 24 октября и 5 ноября 2022 года, но компания не успела выполнить работы. В декабре 2022 года «Мосгосэкспертиза» выдала отрицательное заключение по пяти проектам, и зоопарк продлил сроки до 31 марта 2023 года, однако компания не смогла устранить все замечания.

В 2024 году зоопарк расторг все договоры и потребовал вернуть аванс в размере 21,07 млн руб. «Баштехпроект» частично вернул средства, но по двум договорам аванс так и не был возвращен.

