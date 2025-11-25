Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компания из Башкирии должна выплатить Московскому зоопарку около 39 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал уфимскому проектному институту «Баштехпроект» во взыскании 49,8 млн руб. с Московского зоопарка, сообщает «РБК Уфа». При этом суд удовлетворил встречный иск зоопарка, взыскав с компании 38,6 млн руб. долга за аванс, штрафы и неустойки, а также 611,3 тыс. руб. госпошлины.

В январе 2022 года «Баштехпроект» заключил шесть договоров с зоопарком на сумму 77,6 млн руб. для разработки проектов реконструкции павильонов. Сроки исполнения истекли 24 октября и 5 ноября 2022 года, но компания не успела выполнить работы. В декабре 2022 года «Мосгосэкспертиза» выдала отрицательное заключение по пяти проектам, и зоопарк продлил сроки до 31 марта 2023 года, однако компания не смогла устранить все замечания.

В 2024 году зоопарк расторг все договоры и потребовал вернуть аванс в размере 21,07 млн руб. «Баштехпроект» частично вернул средства, но по двум договорам аванс так и не был возвращен.

Олег Вахитов