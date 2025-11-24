Петербургские коммунальщики за неделю убрали 10 тысяч кубометров снега

Улицы Санкт-Петербурга за неделю очистили от 10 тыс. кубометров снега. Общая высота покрова в Северной столице за минувшие семь дней составила десять сантиметров, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Город на Неве на прошедшей неделе столкнулся с температурными качелями и осадками всех видов. Сотрудники коммунальных служб ориентировались на фактические погодные условия и работали в усиленном режиме. Помимо снега, в Петербурге убрали свыше 1200 кубометров мусора и 500 тонн смета.

От последствий снегопада 24 ноября город очищают 810 единиц техники, улицы убирает 1071 работник ручного труда.

Татьяна Титаева