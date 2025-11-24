Смольный предоставит субсидии на научные исследования в сфере сельского хозяйства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о порядке предоставления в 2025 году субсидий на проведение научных исследований и разработок в области сельского хозяйства. На них могут претендовать физические и юридические лица за исключением государственных и муниципальных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как напомнили в Смольном, данная мера поддержки предоставляется в Петербурге на конкурсной основе ежегодно с 2017 года.

В 2024 был увеличен предельный объем субсидии для юридического лица — с 400 тыс. до 600 тыс. рублей, для физического — с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Андрей Цедрик