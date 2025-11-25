В Черноземье 26 ноября будет пасмурно и холодно, от 0°C до +6°C

В среду, 26 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от 0°C до +6°C. Об этом сообщил сервис «Яндекс погода».

В Белгороде температура поднимется до +3°C – +6°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Ветер юго-восточный, до 7 м/с.

В Воронеже также ожидается похолодание: температура составит от +2°C до +5°C, а ветер — до 6 м/с. На протяжении всего дня ожидается дождь, погода будет пасмурная и холодная.

В Курске днем температура воздуха составит +6°C, вечером опустится до +4°C и ночью сохранится на том же уровне. Утром может быть пасмурно, а к полудню — солнечно. Ветер до 8 м/с.

В Липецке будет холодная и солнечная погода. Температура утром составит +2°С, днем поднимется до +4°С, а к вечеру опустится до +2°С. Южный ветер с порывами до 7 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно. Утром температура опустится до +4°С, днем поднимется до +6°С, вечером и ночью продержится на уровне +4°С. Ветер — до 8 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура составит 0°С, днем поднимется до +4°С, а к вечеру опять опустится до 0°С. Ветер с порывами до 6 м/с.