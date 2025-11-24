Пляжи всякие нужны, пляжи всякие важны

Жизнь в Дубае бурлит не только в городских кварталах, но и на пляжах. Здесь каждый найдет место по своему настроению: от шумных зон с музыкой и водными развлечениями до спокойных участков, где можно наслаждаться тишиной. Протяженная береговая линия более чем в 50 км делает мегаполис одной из ведущих пляжных локаций мира. В распоряжении гостей благоустроенные общественные пляжи, стильные клубы и роскошные курорты, благодаря чему можно выбрать идеальный формат отдыха. Одним из заметных открытий года стал пляжный клуб Casablanca в отеле Atlantis, The Palm, созданный совместно с брендом Ounass. Он сочетает французско-марокканскую эстетику, продуманный дизайн, приватные пространства и авторскую кухню, а дополняет атмосферу pop-up бутик Casablanca с курортной коллекцией. На Palm Jumeirah появился курорт Mileo The Palm — первый в Дубае lifestyle beach resort house, предлагающий 176 номеров и сьютов с видами на Пальму и Дубай Марину, рестораны, велнес-зоны, детский клуб и инфинити-бассейн на крыше. Знаковым премиальном клубом остается Nikki Beach Dubai, более десяти лет формирующий пляжную культуру города, а Nobu by the Beach в Atlantis The Royal стал первым пляжным клубом легендарного бренда Nobu, где японская гастрономия сочетается с премиальным морским отдыхом.

Club Vista Mare Atlantis The Palm White Beach Club Burj Al Arab JA The Resort-Garden Bvlgari Hotel Gran Melia Dubai и Zuma Dubai Beachhouse The Westin mina Seyahi Beach Resort

Помимо курортов, город располагает множеством бесплатных общественных пляжей, каждый из которых имеет свою атмосферу. Среди самых популярных — Kite Beach в Умм-Сукейме, он привлекает любителей спорта: здесь можно заняться кайтсерфингом, арендовать SUP-доску и прогуляться по беговым или велосипедным дорожкам. Для семейного отдыха идеально подходит Al Mamzar Beach Park с пятью пляжами, бассейнами, зелеными зонами и местами для пикников. Любителям уединения понравится Jumeirah Public Beach с мягким песком и возможностью купаться даже после заката.

Нина Никифорова