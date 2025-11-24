Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пляжи всякие нужны, пляжи всякие важны

Жизнь в Дубае бурлит не только в городских кварталах, но и на пляжах. Здесь каждый найдет место по своему настроению: от шумных зон с музыкой и водными развлечениями до спокойных участков, где можно наслаждаться тишиной. Протяженная береговая линия более чем в 50 км делает мегаполис одной из ведущих пляжных локаций мира. В распоряжении гостей благоустроенные общественные пляжи, стильные клубы и роскошные курорты, благодаря чему можно выбрать идеальный формат отдыха. Одним из заметных открытий года стал пляжный клуб Casablanca в отеле Atlantis, The Palm, созданный совместно с брендом Ounass. Он сочетает французско-марокканскую эстетику, продуманный дизайн, приватные пространства и авторскую кухню, а дополняет атмосферу pop-up бутик Casablanca с курортной коллекцией. На Palm Jumeirah появился курорт Mileo The Palm — первый в Дубае lifestyle beach resort house, предлагающий 176 номеров и сьютов с видами на Пальму и Дубай Марину, рестораны, велнес-зоны, детский клуб и инфинити-бассейн на крыше. Знаковым премиальном клубом остается Nikki Beach Dubai, более десяти лет формирующий пляжную культуру города, а Nobu by the Beach в Atlantis The Royal стал первым пляжным клубом легендарного бренда Nobu, где японская гастрономия сочетается с премиальным морским отдыхом.

Предыдущая фотография
Пляжи в Дубае

Пляжи в Дубае

Club Vista Mare

Club Vista Mare

Atlantis The Palm

Atlantis The Palm

White Beach Club

White Beach Club

Burj Al Arab

Burj Al Arab

JA The Resort-Garden

JA The Resort-Garden

Bvlgari Hotel

Bvlgari Hotel

Gran Melia Dubai и Zuma Dubai Beachhouse

Gran Melia Dubai и Zuma Dubai Beachhouse

The Westin mina Seyahi Beach Resort

The Westin mina Seyahi Beach Resort

Следующая фотография
1 / 9

Пляжи в Дубае

Club Vista Mare

Atlantis The Palm

White Beach Club

Burj Al Arab

JA The Resort-Garden

Bvlgari Hotel

Gran Melia Dubai и Zuma Dubai Beachhouse

The Westin mina Seyahi Beach Resort

Помимо курортов, город располагает множеством бесплатных общественных пляжей, каждый из которых имеет свою атмосферу. Среди самых популярных — Kite Beach в Умм-Сукейме, он привлекает любителей спорта: здесь можно заняться кайтсерфингом, арендовать SUP-доску и прогуляться по беговым или велосипедным дорожкам. Для семейного отдыха идеально подходит Al Mamzar Beach Park с пятью пляжами, бассейнами, зелеными зонами и местами для пикников. Любителям уединения понравится Jumeirah Public Beach с мягким песком и возможностью купаться даже после заката.

Нина Никифорова

Новости компаний Все