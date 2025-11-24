Владельца напавшего на петербурженку алабая оштрафовали на 100 тысяч рублей

Сестрорецкий районный суд наказал рублем владельца алабая, покусавшего петербурженку в поселке Приветнинское, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент случился 5 июня 2023 года, хозяин животного допустил нападение по неострожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Постарадавшей проводили операцию по вскрытию и дренированию абсцесса в месте укуса. Ответчик не оспаривал факт причинения вреда, однако посчитал заявленную сумму компенсации в размере 100 тыс. рублей завышенной.

Тем не менее, суд посчитал требование истца обоснованным и удовлетворил иск, также возложив на владельца алабая обязанность уплатить 3 тыс. рублей госпошлины в бюджет Петербурга.

Андрей Маркелов